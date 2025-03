SPE da Fazenda projeta PIB de 2,3% para 2025, com desaceleração refletindo Selic contracionista

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda projeta um avanço no Produto Interno Bruto (PIB) de 2,3% em 2025, com tendência de desaceleração na margem já no primeiro trimestre do ano. Ao longo de 2025, as projeções apontam ritmo de crescimento próximo à estabilidade, como reflexo de menores impulsos e da política monetária com a taxa Selic em patamar contracionista.

A pasta estima que o carrego estatístico no ano será de 0,5%, considerando o resultado do PIB no último trimestre de 2024, marginalmente inferior ao projetado pela secretaria na grade de parâmetros de fevereiro.

A expectativa da SPE é de que, ao longo do primeiro trimestre deste ano, o ritmo de crescimento suba na margem para desacelerar em seguida.