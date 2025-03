Superintendência do Cade aprova investimento da Macquarie Capital na Brasil TecPar

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, o investimento de US$ 50 milhões da gestora Macquarie Capital - principal braço de investimento do australiano Macquarie Group - na provedora de internet Brasil TecPar. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), inicialmente foi vendido cerca de 16% da empresa, mas outra tranche de US$ 50 milhões pode vir em 12 meses, seguida de mais duas de US$ 100 milhões em 48 meses.

"Para a Macquarie, a operação representa uma oportunidade de entrar, no Brasil, no setor de telecomunicações, expandindo suas atividades globais nessa indústria e promovendo o desenvolvimento de infraestrutura digital no Brasil. Já para a Brasil TecPar, o investimento decorrente da operação trará suporte financeiro ao plano de negócios do Grupo TecPar, além de fortalecer a governança corporativa da empresa", afirmaram as empresas no processo.