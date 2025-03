A taxa de poupança ficou em 14,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano de 2024, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que anunciou nesta sexta-feira, 7, os resultados das Contas Nacionais Trimestrais, que trazem o resultado do Produto Interno Bruto (PIB).

Já a taxa de investimento ficou em 17% no ano de 2024, segundo o IBGE.