Taxas futuras de juros recuam após PIB e medidas sobre alimentos

Os juros futuros recuavam em toda a curva na manhã desta sexta-feira, 7, após a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e do anúncio ontem das medidas do governo para conter os preços de alimentos. O movimento está em sintonia com as taxas de Treasuries, enquanto o dólar está volátil.

A economia brasileira cresceu 0,2% no quarto trimestre de 2024 ante o terceiro trimestre, no piso das estimativas do Projeções Broadcast. Em 2024, o PIB cresceu 3,4%. As projeções iam de alta de 3,3% a 3,6%, com mediana de crescimento de 3,5%.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 14,715%, de 14,804% no ajuste anterior.