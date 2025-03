Trump agora decide adiar até 2 de abril tarifaço sobre México e Canadá

Um dia depois de adiar a cobrança de tarifas de 25% sobre carros importados do Canadá e do México por um mês, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu nesta quinta-feira, 6, também postergar até pelo menos 2 de abril a cobrança de novas alíquotas para produtos mexicanos e canadenses que constam no Acordo EUA-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês). As impostas à China seguem em vigor.

Segundo o New York Times, a decisão de adiar a cobrança dos dois vizinhos veio após o mercado de ações passar por forte volatilidade, com temor dos efeitos sobre a economia americana com as novas alíquotas.

As Bolsas já caíam antes do anúncio sobre o México - a decisão de Trump estabilizou as perdas por algumas horas no começo do dia. No entanto, houve nova tendência de queda, que se manteve mesmo com a medida que beneficiou o Canadá. Dow Jones (Bolsa de Nova York) caiu 0,99%; o S&P 500, composto pelos papéis das 500 maiores empresas dos EUA, teve queda de 1,78%; enquanto a Nasdaq (companhias de tecnologia) perdeu 2,61%.