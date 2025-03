Vendas do comércio crescem 13,1% no carnaval em 2025 ante 2024, aponta Cielo

O faturamento do comércio brasileiro subiu 13,1% no carnaval deste ano em relação ao período equivalente de 2024, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). O número considera as vendas de 28 de fevereiro a 5 de março deste ano, e as compara com as do período de 9 a 14 de fevereiro do ano passado.

De acordo com a Cielo, o setor de supermercados e hipermercados teve a maior alta, de 25,9%. Setores tradicionalmente relacionados à festa, como os de turismo e transporte (+3,5%) e alimentação em bares e restaurantes (+3%), também avançaram. O segmento de recreação e lazer, por outro lado, teve queda de 0,6%.

O vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves, afirma que o efeito calendário favoreceu o comércio neste ano, porque o feriado de Carnaval aconteceu no começo do mês, o que impulsiona as vendas graças aos pagamentos de salários e benefícios.