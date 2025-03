China reforça estratégia de consumo interno como motor de crescimento econômico e inovação

O governo chinês reafirmou, em comunicado divulgado neste sábado, 8, sua estratégia de transformar a demanda interna no principal motor do crescimento econômico, destacando a importância de estimular os gastos dos consumidores para enfrentar os desafios econômicos globais. Em seu relatório de trabalho apresentado ao Congresso Nacional do Povo (CNP) na última quarta-feira, a China se comprometeu a "colocar um foco econômico mais forte na melhoria do padrão de vida e no aumento dos gastos dos consumidores", com o objetivo de reforçar a transição para uma economia impulsionada pelo consumo.

De acordo com o texto, o consumo tem se tornado cada vez mais relevante na economia do país e, em 2024, foi responsável por 44,5% do crescimento econômico, superando investimentos e exportações.

Essa mudança de foco se torna ainda mais importante diante do crescente protecionismo comercial e de desafios internos, como a transição dos motores tradicionais de crescimento, como o setor imobiliário, para fontes mais sustentáveis, aponta o texto.