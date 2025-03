Lula fala em 'medida mais drástica' contra alta de preços de alimentos

Um dia depois do anúncio de medidas para tentar segurar o preço dos alimentos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 7, que poderá tomar "atitude mais drástica" se não encontrar uma "solução pacífica". A declaração foi dada em evento num assentamento do MST em Campo do Meio (MG). "O preço do café está muito caro para o consumidor, o preço do ovo está muito caro, o preço do milho está caro. E nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém, a gente quer encontrar uma solução pacífica", disse Lula, para acrescentar: "Mas, se a gente não encontrar, a gente vai ter de tomar atitude mais drástica, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro".

Em outro momento, Lula se disse "muito preocupado" com o preço dos alimentos, e fez referência à reunião de ministros com representantes do agronegócio, na quinta-feira em Brasília, que terminou com o anúncio de várias medidas. Entre elas, a redução a zero do Imposto de Importação sobre produtos como carne, açúcar, café e massas alimentícias. Apesar do esforço, economistas veem efeito reduzido sobre a inflação (mais informações na pág. B2).

"Eu quero encontrar uma explicação para o preço do ovo. A galinha não está cobrando caro. Eu não encontrei uma galinha pedindo aumento no ovo. A coitadinha sofre, ainda canta quando põe o ovo, mas o ovo está saindo do controle. Uns dizem que é o calor, outros dizem que é exportação", disse ele.