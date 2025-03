Republicanos da Câmara apresentam projeto de lei para evitar 'shutdown' do governo dos EUA

Os republicanos da Câmara dos Estados Unidos apresentaram neste sábado, 8, um projeto de lei de gastos que garantiria o financiamento dos órgãos federais até 30 de setembro, adotando uma estratégia independente que deve levar a um confronto com os democratas. O projeto prevê aumento nos programas de defesa e redução nas áreas não relacionadas à defesa, o que deve ser rejeitado pelos democratas, que defendem um equilíbrio entre os dois tipos de gastos. O Congresso precisa agir até sexta-feira, 14, para evitar uma paralisação parcial do governo.

Com 99 páginas, o projeto destina US$ 892,5 bilhões para defesa e US$ 708 bilhões para programas não relacionados à defesa, com uma redução de 8% neste último.

O texto não inclui financiamento para projetos específicos solicitados por legisladores, conhecidos como "earmarks", que beneficiam regiões ou interesses locais, e também não abrange a maioria dos gastos do governo, como a Seguridade Social e o Medicare, que são financiados automaticamente.