Busca por crédito sobe 5% em janeiro, na margem; e 22% no interanual, maior em 3 anos

A procura por financiamento no Brasil cresceu no primeiro mês deste ano. O Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) subiu 5% em janeiro de 2025 em relação a dezembro de 2024, saltando 22% no confronto com um ano antes. Conforme a Neurotech, o crescimento em janeiro de 2025 ante o mesmo mês de 2024 é o maior desde maio de 2022, quando a procura teve alta de 29% na comparação anual.

"Desde 2022 não víamos um início de ano tão promissor para as empresas de crédito no Brasil", diz Natália Heimann, líder da Business Unit de Dados & Analytics para Crédito da Neurotech e responsável pelo indicador.

Ela destaca o crescimento acima de 20% do INDC. "Historicamente, o mês de janeiro é o mais cauteloso, para os consumidores, por representar um período de organização financeira para o restante do ano."