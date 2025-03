China batalha para se livrar de pressão desinflacionária

Ainda assim, eles alertam que o recuo indica que, mesmo após uma recente mudança nos estímulos econômicos, as autoridades têm muito a fazer para convencer as cautelosas famílias chinesas a abrirem suas carteiras, uma tarefa que, segundo economistas, é essencial para manter funcionando uma economia afetada por tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As exportações, importante motor de crescimento para a economia de US$ 18 trilhões, já mostram sinais de oscilação. Os embarques da China cresceram apenas 2,3% no primeiro bimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado.

"Isso reflete o retorno da antecipação de exportações e os aumentos tarifários mais rápidos e amplos de Trump", disseram economistas do banco Barclays em nota.

Com as tarifas dos EUA entrando em vigor em fevereiro e março, muitos analistas preveem que o impacto será sentido com mais força nos próximos meses e Pequim pode ser forçada fazer uma nova rodada de estímulos.

Em uma medida vista como um reconhecimento tácito das autoridades sobre a persistente pressão desinflacionária, Pequim reduziu na quarta-feira, 5, sua meta de inflação ao consumidor para cerca de 2% em 2025, o menor nível em mais de duas décadas e um distanciamento da meta de longo prazo de 3%, que na prática serviu como um teto flexível em vez de uma meta rígida em anos anteriores. O CPI anual ficou em 0,2% nos dois últimos anos.

Ao explicar o pensamento das autoridades econômicas a jornalistas recentemente, Chen Changsheng, um alto funcionário do governo chinês, destacou que preços continuamente baixos elevariam os encargos da dívida e suprimiriam o investimento corporativo. Seus comentários ecoaram as preocupações de economistas de que a China poderia cair em uma armadilha econômica semelhante à experiência do Japão na década de 1990, quando um colapso de ativos levou a anos de estagnação.