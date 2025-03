Com alta da Selic, resultado de tesouraria deve cair e bancos buscam 'zero a zero'

Este fator pressiona os custos de captação dos bancos, o que fica visível na chamada gestão de ativos e passivos (ALM, na sigla em inglês). Em outro componente dos resultados, a negociação de títulos no mercado, os bancos aproveitaram a volatilidade dos ativos brasileiros no final de 2024 para obter ganhos diante de janelas de oportunidade, mas é difícil prever o resultado que terão este ano.

"Temos uma visão muito mais clara do resultado a realizar das posições do balanço do banco. O que não temos efetivamente é a capacidade de projetar os resultados de negociações de mercado", afirmou o presidente do Itaú, Milton Maluhy, a analistas no começo do mês. "Temos tido resultados muito fortes e esperamos ter novamente pela volatilidade, mas a incerteza naturalmente aumentou."

O único na direção oposta é o Banco do Brasil, que afirma que a composição do balanço e as estratégias de negociação de ativos criam proteções. "Uma delas é a posição em títulos pós-fixados, que no contexto de alta de juros, contribui para proteger o balanço do banco contra eventual volatilidade na curva de juros", diz o gerente-geral da tesouraria do BB, Daniel Bogado. Em dezembro do ano passado, 82,6% dos títulos carregados pelo banco no balanço eram pós-fixados.

A margem com mercado do banco público inclui ainda os resultados do Patagonia, banco argentino controlado pelo BB. Essa contribuição subiu em 2024 diante da desvalorização do peso, que elevou os resultados da tesouraria do próprio Patagonia. Este ano, o BB afirmou que a contribuição deve ser menor.

Componentes

O resultado das tesourarias aparece nos balanços na chamada margem com mercado. Grosso modo, a linha reúne os resultados de operações de negociação de títulos e valores mobiliários no mercado, e também com a gestão dos ativos e passivos dos balanços. A segunda frente tem o resultado mais previsível, e embora ele varie de banco para banco, em geral é menor quando os juros sobem.