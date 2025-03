Gestora Latache tenta adquirir controle da Oncoclínicas

Na ocasião, representava um ágio de mais de 70%, considerando que a oferta foi feita a R$ 4,30, e as ações estavam sendo negociadas na casa dos R$ 2,50 ao longo de dezembro.

A oferta previa ainda um prêmio sobre a valorização das ações no futuro, diante da tese de que as ações da Oncoclínicas subiriam sob um novo comando e havendo um grupo controlador. A gestora tentou até ir à sede do banco em Nova York para buscar um acordo.

Com a recusa do Goldman Sachs, a Latache começou a adquirir ações no mercado este ano e não desistiu de chegar a uma parcela maior de participação.

O estatuto social da Oncoclínicas possui uma cláusula de poison pill, que obriga a abertura de uma oferta pública de aquisições de todas as ações (OPA) para acionistas que ultrapassem 15% de participação.

Pessoas que acompanham o caso afirmam que a Latache está disposta a realizar a OPA se conseguir comprar participações de outros sócios.

A chegada do Banco Master na Oncoclínicas aconteceu no ano passado, por meio uma capitalização de R$ 1,5 bilhão, ancorada pelo banco e por Bruno Ferrari, médico e fundador da Oncoclínicas em 2010.