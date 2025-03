Índice CPI da China recua 0,7% em fevereiro; indicador PPI cai 2,2%

No acumulado do primeiro bimestre, o indicador caiu 0,1% em comparação com o mesmo período do ano passado.

PPI

O Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) caiu 2,2% em fevereiro sobre o mesmo mês de 2024, mais do que a baixa de 2,1% esperada pelo mercado.

Em relação a janeiro de 2025, o indicador recuou 0,1%.

No acumulado do primeiro bimestre, o PPI baixou 2,2% em comparação com o mesmo período do ano passado.