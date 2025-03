Tarifas sobre produtos de México e Canadá podem subir ainda mais no futuro, diz Trump

"Eu quis ajudar o México e o Canadá com a suspensão, em certa medida. Nós somos um país muito, muito grande, e eles fazem muitos de seus negócios conosco", disse Trump. "E eu queria ajudar as montadoras americanas", acrescentou. As fabricantes norte-americanas de veículos importam muitas peças dos vizinhos.

"Em 2 de abril, se torna recíproco, o que eles cobrarem de nós, nós cobraremos deles", destacou, ameaçando retaliações sobre eventuais respostas destes países às taxas.

"Isso (a suspensão) é por curto prazo, mas para as montadoras e o USMCA (Acordo Estados Unidos, México, Canadá, assinado pelo próprio Trump em seu primeiro mandato), achei que seria uma coisa justa, e então dei uma pequena pausa", declarou.

O presidente dos EUA disse também que, "por anos, os grandes globalistas têm tirado dinheiro" do país, "todas as nações do mundo" e "todas as empresas de fora", "em níveis nunca vistos". "O que nós vamos fazer é apenas tomar de volta, tomar muito de volta", afirmou. Trump prometeu ainda incentivos fiscais internos por meio de uma lei sobre o tema.