Azul recebe primeiro Embraer E2 de 2025

Com a chegada do "Sou do Brasil, sou Azul", a frota da companhia passa a contar com 212 aeronaves, sendo 31 do modelo Embraer 195-E2. O E2 transporta até 136 passageiros e oferece alta eficiência no consumo de combustível, o que contribui para a redução de até 25% nas emissões de CO2.

"O 'Sou do Brasil, sou Azul' representa não só a renovação do nosso compromisso com uma operação eficiente e sustentável, mas também reforça o quanto acreditamos no Brasil e na força da indústria nacional", afirmou, por nota, o presidente da Azul, Abhi Shah.