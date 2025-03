Balança comercial tem superávit de US$ 3,156 bilhões na 1º semana de março

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 3,156 bilhões na primeira semana de março. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 10, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,035 bilhões e importações de US$ 3,878 bilhões. No ano, o superávit acumulado é de US$ 5,091 bilhões.

Até a primeira semana de março, a média diária das exportações registrou alta expressiva, de 69,6%, em relação à média diária do mesmo mês de 2024. O resultado se deu devido ao crescimento de US$ 305,36 milhões (86,1%) em Agropecuária, alta de US$ 95,04 milhões (29,4%) em Indústria Extrativa e avanço de US$ 556,04 milhões (79,9%) em produtos da Indústria de Transformação.

Os produtos que se destacaram nos embarques para fora, na agropecuária, foram a Soja (com alta 49,7%), Café não torrado (273,7%), Milho não moído, exceto milho doce (598,7%), Algodão em bruto (79,7%) e Animais vivos, não incluído pescados ou crustáceos (357,6%).