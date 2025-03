Bolsas da Ásia fecham sem direção única, com incerteza tarifária e após inflação chinesa fraca

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 10/03/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, ainda em meio a incertezas em relação à política tarifária do governo Trump e após dados de inflação chinesa mais fracos do que o esperado.

O índice Hang Seng caiu 1,85% em Hong Kong, a 23.783,49 pontos, sob o peso de ações de tecnologia, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,38% em Tóquio, a 37.028,27 pontos, em um dia em que o juro do governo do Japão (JGB) de 10 anos alcançou o maior patamar desde outubro de 2008, com alta de 5,5 pontos-base, a 1,575%.