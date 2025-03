Bolsas da Europa fecham em queda com guerra comercial e CPI dos EUA no radar

As bolsas da Europa encerraram esta segunda-feira, 10, em queda, em meio às incertezas globais sobre a guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A cautela também precede dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, que serão divulgados nesta semana.

Em Londres, o índice FTSE 100 fechou em baixa de 0,92%, a 8.600,22 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 1,75%, a 22.607,15 pontos. O CAC 40, de Paris, recuou 0,90%, a 8.047,60 pontos. Em Madri, o Ibex 35 teve queda de 1,41%, a 13.070,00 pontos. Já em Lisboa, o PSI 20 caiu 1,19%, a 6.739,83 pontos, enquanto em Milão, o FTSE MIB registrou recuo de 0,95%, a 38.225,82 pontos. As cotações são preliminares.

Investidores seguem cautelosos diante da incerteza sobre as próximas iniciativas do governo dos EUA em relação às tarifas e o possível impacto dessas medidas na economia americana. Em entrevista à Fox News, Trump disse que os EUA terão um período de transição quando questionado sobre possibilidade de que as tarifas possam levar a uma recessão na maior economia do mundo. Nesta quarta-feira (12), está prevista a entrada em vigor de tarifas americanas sobre importações de aço e alumínio, além da divulgação do CPI dos EUA.