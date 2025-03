Bolsas da Europa operam em baixa, pressionadas por incertezas sobre tarifas de Trump

Investidores seguem acuados em meio a incertezas sobre o que o presidente dos EUA, Donald Trump, fará em relação a tarifas e o eventual impacto de sua política na economia americana. Na quarta-feira (12), está prevista a entrada em vigor de tarifas dos EUA a importações de aço e alumínio.

No âmbito macroeconômico, a atenção nesta semana vai se voltar principalmente para novos dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, também na quarta. No fim da semana passada, números fracos do mercado de trabalho americano reforçaram apostas de que os juros básicos dos EUA deverão ser cortados em 75 pontos-base ao longo do ano.

De volta à Europa, o bom desempenho em janeiro da produção industrial alemã, que avançou 2% e superou expectativas, ficou em segundo plano.

Às 6h22 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,39%, a de Paris recuava 0,30% e a de Frankfurt cedia 0,70%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham respectivas perdas de 0,43%, 1,06% e 0,79%.

