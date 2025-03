Café, ovos e milho mais caros aceleram inflação no atacado no IGP-DI de fevereiro, afirma FGV

O avanço nos preços do café em grão (12,50%), ovos (33,86%) e milho em grão (4,80%) acelerou a inflação no atacado medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de fevereiro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Houve pressão no mês também do óleo diesel (6,27%) e do algodão em caroço (8,51%).

O IGP-DI saiu de uma alta de 0,11% em janeiro para uma elevação de 1,00% em fevereiro. Em 12 meses, o índice acumulou aumento de 8,78%.

"As principais influências nos preços ao produtor vieram de ovos e milho, ambos impactados em fevereiro pelo mesmo fator: demanda elevada e baixa disponibilidade. No caso do milho, somam-se desafios logísticos, o que tem pressionado os preços de forma temporária, com potencial de afetar outros produtos da cadeia alimentar, especialmente as proteínas animais", ressaltou Matheus Dias, economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), em nota oficial.