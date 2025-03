Criptomoedas: bitcoin cai mais de 5% e perde marca de US$ 80 mil com fuga do risco

O bitcoin chegou ao fim da tarde desta segunda, 10, com uma queda significativa, em meio às incertezas regulatórias nos Estados Unidos e diante de um cenário global de aversão ao risco, diante de renovados temores de recessão nos EUA e novos sinais de fraqueza na economia chinesa. Com o declínio, a criptomoeda mais negociada do mundo opera abaixo de US$ 80 mil.

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin caía 5,88%, a US$ 77.659,93, enquanto o Ethereum cedia 9,18%, a US$ 1.836,46, de acordo com a Binance.

Investidores promoveram uma liquidação de ativos de risco nesta sessão, de bolsas a criptoativos, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, evitou descartar uma recessão no país e ressaltou que a economia americana estaria passando por um "período de transição". As dúvidas sobre os impactos da política tarifária americana, associadas a novos sinais de fragilidade da economia chinesa - que registrou deflação maior que o esperado pelo mercado em fevereiro - levaram os investidores a trocarem ativos agressivos por opções mais seguras.