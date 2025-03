Custo da cesta básica cresce em 14 capitais em fevereiro, afirma Dieese; Recife lidera alta

O custo da cesta básica de alimentos aumentou em 14 das 17 capitais do Brasil em fevereiro, na comparação mensal. As maiores altas registradas foram em Recife (4,44%), João Pessoa (2,55%), Natal (2,28%) e Brasília (2,15%). Por outro lado, as três reduções ocorrem em Goiânia (-2,32%), Florianópolis (-0,13%) e Porto Alegre (-0,12%). Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

No período, o maior custo do conjunto de alimentos básicos foi observado na cidade de São Paulo (R$ 860,53), seguida por Rio de Janeiro (R$ 814,90), Florianópolis (R$ 807,71) e Campo Grande (R$ 773,95). Os menores valores foram registrados em Aracaju (R$ 580,45), Recife (R$ 625,33) e Salvador (R$ 628,80) - nas cidades do Norte e Nordeste, há uma composição diferente da cesta.

Na comparação anual, no mês passado, houve aumento no valor da cesta básica em 14 capitais, com variações entre 1,87%, em Vitória, e 13,22%, em Fortaleza. Já os municípios que tiveram retração foram Porto Alegre (-3,40%), Rio de Janeiro (-2,15%) e Belo Horizonte (-0,20%).