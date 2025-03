Fluxo total de veículos em estradas pedagiadas sobe 0,9% em fevereiro ante janeiro, diz ABCR

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio no Brasil subiu 0,9% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, informaram a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e a Tendências Consultoria Integrada. Ante fevereiro de 2024, o indicador avançou 1,0%.

Na abertura do dado, o fluxo de veículos pesados ficou estável ante janeiro e subiu 3,4% ante fevereiro de 2024. Segundo os analistas da Tendências Consultoria, Thiago Xavier e Davi Gonçalves, o resultado reforça a tendência gradual de desaquecimento do segmento, reflexo dos efeitos iniciais da política monetária restritiva, que vêm limitando as atividades industriais e varejistas.

"No setor agropecuário, espera-se uma contribuição positiva proveniente da produção de grãos no primeiro semestre, embora existam informações que apontam para o atraso no escoamento da produção de grãos em fevereiro", complementam.