Haddad: Governo envia esta semana ao Congresso MP do consignado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo deve enviar nesta semana a Medida Provisória do novo crédito consignado. De acordo com ele, o envio do Projeto de Lei (PL) que estabelece a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil deve ser enviado ao Congresso após a MP, sem especificar uma data.

Como mostrou o Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a MP que criará o novo crédito consignado privado deve ser publicada no próximo dia 12. Houve um atraso em relação ao cronograma inicial diante de definições ainda pendentes sobre como será a operação técnica do produto.

A expectativa em fevereiro era que a MP saísse até o Carnaval, e que a plataforma inicial para a oferta do crédito entrasse no ar já na próxima quarta-feira. No entanto, ainda há uma série de processos que precisam ser discutidos.