Juros: curva abre na esteira de aversão a risco global

Ao ser questionado sobre a possibilidade de recessão, Trump citou que a economia americana está em transição. "Essa declaração deu a entender que ele não descarta uma recessão nos EUA, então o mercado deu uma boa estressada", explica o economista-chefe da Equador Investimentos, Eduardo Velho. Ele menciona que o índice do medo Vix, "que capta a incerteza do mercado", chegou a saltar mais de 20%.

A apreciação do dólar, que fechou a R$ 5,85, leva à interpretação de maior risco inflacionário, o que pode tornar o trabalho do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) mais difícil à frente.

No âmbito político, hoje a nova ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, direcionou-se ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em seu discurso de posse, e disse que pretende "ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo", em um sinal de alinhamento com a agenda da equipe econômica.

Já o BC informou que adiou a publicação de dados fiscais de janeiro pela segunda vez, de 12 de março para 14 de março.

O mercado se prepara, ainda, para o leilão do Tesouro Nacional amanhã, que ofertará LFTs com vencimentos para 1º/3/2028 e 1º/3/2031, e NTN-Bs para 15/8/2030; 15/5/2035; e 15/8/2060. Com estresse no mercado externo, contudo, a perspectiva de alguns operadores de renda fixa é de que o Tesouro não oferte lotes grandes como fez nos primeiros dois meses do ano.