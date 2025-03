Oracle tem receita abaixo do esperado em 3º tri fiscal, mas supera expectativas em guidance

A Oracle divulgou nesta segunda-feira, 10, um lucro líquido para os três meses encerrados em 28 de fevereiro de US$ 2,94 bilhões, ou US$ 1,02 por ação, em comparação com US$ 2,4 bilhões, ou US$ 0,85 por ação, no mesmo período do ano anterior.

Excluindo os itens não recorrentes, o lucro por ação da empresa foi de US$ 1,47 no terceiro trimestre fiscal. Os analistas consultados pela FactSet previram lucros ajustados de US$ 1,49 por ação. A Oracle também está aumentando seu dividendo trimestral de US$ 0,40 por ação para US$ 0,50.

A receita da empresa aumentou 6,4%, chegando a US$ 14,13 bilhões, depois que sua principal unidade de serviços de nuvem compensou as quedas nos segmentos de licença, hardware e serviços. Analistas, contudo, previam uma receita maior (US$ 14,38 bilhões), de acordo com a FactSet.