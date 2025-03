Petróleo fecha em queda, de olho em políticas de Trump, dados da China e Opep+

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira, 10, pressionados pelos possíveis impactos econômicos das políticas tarifárias de Donald Trump e pelo temor renovado de uma desaceleração da economia dos Estados Unidos e da China. Investidores também mantêm no radar a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) de aumentar sua produção a partir de abril.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para abril fechou em queda de 1,50% (US$ 1,01), a US$ 66,03 o barril, enquanto o Brent para maio, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,53% (US$ 1,08), a US$ 69,28 o barril.

O temor de fragilidade econômica nos EUA e na China derrubou os preços da commodity na sessão de hoje. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) chinês recuou 0,7% em fevereiro em comparação com o mesmo mês do ano passado, sendo que a expectativa do mercado era de uma queda de 0,5%.