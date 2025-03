Alcolumbre elogia aprovação do plano de limpeza da sonda na Margem Equatorial

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), comemorou, em nota divulgada à imprensa nesta terça-feira, 11, a aprovação pelo Ibama do plano da Petrobras para a limpeza da sonda que será utilizada na perfuração da Margem Equatorial - caso a exploração venha a ser autorizada.

O Ibama emitiu um parecer técnico autorizando o plano apresentado pela Petrobras para limpar a sonda designada para a perfuração do local, uma das etapas que aproxima a estatal da licença para exploração de petróleo no local.

"O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebe com satisfação a aprovação, pelo Ibama, do plano da Petrobras para a limpeza da sonda que será utilizada na perfuração na Margem Equatorial. A autorização representa um passo fundamental para que a companhia obtenha a licença ambiental necessária para avançar com a atividade exploratória de forma responsável e sustentável", afirmou a presidência do Senado, em nota.