Bolsas de NY fecham em queda com guinada para baixo do Nasdaq na reta final; Tesla sobe

Os principais índices referenciais das bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 11, com o Nasdaq perdendo força e virando para queda na reta final. O Dow Jones e o S&P 500 prolongaram a baixa da véspera depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, confirmar que aumentaria as tarifas sobre o aço e o alumínio do Canadá de 25% para 50%. A Tesla fez uma reposição apenas parcial do derretimento da sessão anterior.

O Nasdaq fechou em baixa de 0,18%, aos 17.436,10 pontos, após apagar ganhos nos minutos finais do pregão. Na véspera, o índice derreteu 4%. O Dow Jones encerrou com baixa de 1,14%, a 41.433,48 pontos após cair quase 900 pontos na segunda-feira. O S&P 500 terminou em queda de 0,76%, aos 5.572,07 pontos.

A Tesla subiu 3,8%, após a gigante dos veículos elétricos cair 15% enquanto os investidores consideravam a possibilidade de recessão nos EUA e um analista de Wall Street reduzia a sua previsão para as entregas da empresa no primeiro trimestre. Nesta terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, apareceu ao lado do CEO da empresa, Elon Musk, após dizer que pretende comprar um veículo da Tesla, em sinal de apoio ao dono da montadora.