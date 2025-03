Câmbio: real sobe com dólar fraco, petróleo forte e indústria estável

Após viajar para Washington (EUA) para buscar negociações para uma série de tarifas sobre exportações japonesas, incluindo carros, aço e alumínio, o ministro do comércio do Japão, Yoji Muto, disse que não conseguiu garantias de autoridades dos Estados Unidos de que o país, que é um dos principais aliados americanos, estará isento da sobretaxação que começará, em partes, nesta quarta-feira, 12. A taxação ao aço e alumínio prometida pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para esta quarta-feira, poderá afetar também o Brasil, que busca o diálogo com as autoridades americanas.