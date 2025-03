Fundos têm resgate líquido de R$ 44,1 bilhões em fevereiro, diz Anbima

"No caso específico da renda fixa, as saídas de fevereiro tendem a ser um movimento pontual, já que os juros altos devem se manter como um fator de atratividade para os investidores, ainda mais com a perspectiva de continuidade dos aumentos da Selic", afirma Pedro Rudge, diretor da Anbima.

No caso dos fundos multimercados, os resgates líquidos acumulados no ano somam R$ 42,4 bilhões. Em fevereiro, as maiores saídas líquidas ocorreram nos tipos Multimercados Livre (R$ 14,9 bilhões), Multimercados Investimento no Exterior (R$ 4,8 bilhões) e Multimercados Macro (R$ 4 bilhões).

Entre os fundos de renda fixa, no mês passado, os resgates líquidos mais expressivos foram nos tipos Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento (que investem com horizonte mais curto em títulos públicos e papéis de baixo risco de crédito), com R$ 6,2 bilhões, Renda Fixa Indexados (atrelados a um índice de referência), com R$ 4,8 bilhões, e Renda Fixa Duração Livre Soberano (que investem sem compromisso de prazo em títulos públicos), com R$ 3,7 bilhões.

Também tiveram resgate líquido em fevereiro as categorias de ações, com R$ 8,3 bilhões; fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs), com R$ 1,3 bilhão; fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês), com R$ 1,3 bilhão, e fundos de previdência, com R$ 434 milhões. No caso de fundos de investimento em participações (FIPs) e fundos cambiais houve entradas líquidas, de R$ 1,4 bilhão e R$ 158 milhões, respectivamente.

Rentabilidade

Na categoria de renda fixa, todos os tipos fecharam fevereiro com rentabilidade positiva, com destaque para Dívida Externa (2,33%). No caso dos multimercados, a maior rentabilidade foi do tipo Multimercados Long & Short Neutro (fundos que montam posições compradas e vendidas em renda variável), com 1,05%. Em ações, com exceção de Ações FMP-FGTS (1,79%), todos os tipos tiveram rentabilidade negativa em fevereiro.