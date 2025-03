Ibama confirma aprovação de plano de limpeza de sonda da Petrobras, mas diz que ato é de rotina

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) confirmou nesta terça-feira, 11, em nota, a aprovação do plano de limpeza de sonda da Petrobras. O órgão explicou que se trata de uma etapa de rotina no setor, sem "qualquer deliberação conclusiva" sobre o licenciamento na Margem Equatorial.

"Como se trata limpeza de manejo de espécie exótica, é necessário que seja autorizado pelo Ibama. Esclarecemos que essa etapa não representa qualquer deliberação conclusiva quanto à concessão ou não da licença ambiental para a realização da atividade de perfuração marítima no bloco FZA-M-59", frisou o Instituto.