Ibovespa acompanha NY e cai 0,81%, aos 123,5 mil pontos

Entre os grandes bancos, as perdas foram a 2,11% (Santander Unit) nesta terça-feira. Na ponta ganhadora, Automob (+4,00%), LWSA (+3,79%) e Viva (+3,16%). No lado oposto, Marcopolo (-4,46%), Auren (-3,35%) e Pão de Açúcar (-3,25%).

"Dinâmica bem confusa nos mercados hoje, aqui, com juros futuros em queda, mas também no dólar frente ao real e da Bolsa. As expectativas estão mudando, com prêmio de risco cedendo ante a percepção de que há perda de força do governo para as próximas eleições, um movimento ainda muito especulativo pela distância temporal", diz Felipe Moura, analista da Finacap Investimentos.

"Há um movimento de correção esperado, com muito prêmio ainda na parte longa da curva. Mas se olharmos o contexto mais amplo, também há uma baixa no dólar, com efeito para as bolsas americanas em correção de mais de 10% este ano, em que o S&P 500 está abaixo da média móvel de 200 períodos, ante Trump, o que não se via desde outubro de 2023", acrescenta o analista, referindo-se a preços esticados nos Estados Unidos para os ativos - "agora em perda de momentum" com o "tarifaço protecionista" do presidente americano, que resulta em posições mais defensivas. Nesta terça-feira, o dólar fechou o dia em baixa de 0,69%, a R$ 5,8117.

Por outro lado, os "preços dos ativos ficaram tão baratos no Brasil que já começam a compensar o risco", acrescenta Moura. "Precisamos dessa base macro mais favorável, em juros futuros e dólar, para que a Bolsa volte a subir com consistência."

"Essa posição negociadora de Trump - especialmente Canadá e México, com os quais tem sido mais agressivo - começa a afetar a economia e a incomodar os mercados, resultando em aversão a risco um pouco mais elevada", resume Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha investimentos, acrescentando que o Ibovespa acompanhou o mal-estar externo ao longo da sessão.

Em publicação no X, antigo Twitter, nesta terça-feira, o novo líder do Partido Liberal do Canadá e primeiro-ministro, Mark Carney, afirmou que as novas tarifas de Trump contra o país são um ataque aos trabalhadores, famílias e empresas canadenses. "Meu governo garantirá que nossa resposta tenha o máximo impacto nos EUA e o mínimo impacto aqui no Canadá", acrescentou Carney, que antes de chegar à liderança política do país presidiu tanto o Banco da Inglaterra como o do Canadá.