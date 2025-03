Os juros futuros fecharam a sessão desta terça-feira em queda na B3.

A taxa do contrato de DI para janeiro de 2026 caiu para 14,720%, de 14,799% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2027 cedeu a 14,53%, de 14,70%. O DI para janeiro de 2029 fechou com taxa de 14,48%, de 14,69%.