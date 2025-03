Latam diz permanecer atenta a comunicação da Anac sobre Voepass e orienta passageiros afetados

A Latam informou, por meio de nota, que permanece atenta a novas comunicações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) sobre a Voepass. A Latam possui um acordo de codeshare, compartilhamento de voos, com a companhia, que teve as operações suspensas pela agência reguladora.

A Latam divulgou ainda instruções para os passageiros afetados pela medida. Segundo a companhia, os clientes com passagens do codeshare da Latam com a Voepass que tenham tido voos cancelados podem solicitar reembolso integral da passagem aérea sem multa.

Outra opção é alterar o voo sem multa e diferença tarifária, sujeito a disponibilidade da mesma cabine e dentro da validade da passagem aérea. Para as rotas em que houver operação com voos Latam, os passageiros serão acomodados nestes voos. Nos demais casos, poderão ser acomodados em voos de outras companhias aéreas.