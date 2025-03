Voepass diz que frota é segura e que trabalha para retomar operação o mais breve possível

A Voepass informou, por meio de nota, que foi notificada sobre a decisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) de suspender a operação da companhia a partir desta terça-feira, 11. A empresa afirma que a frota é segura para voar e que trabalha para retomar as viagens o mais rápido possível.

"A companhia reitera que sua frota em operação é aeronavegável e apta a realizar voos seguindo as rigorosas exigências de padrões de segurança", diz a Voepass, formada pela Passaredo Transportes Aéreos e pela Map Linhas Aéreas. A aérea vinha atuando com uma frota de seis aeronaves com voos para 17 destinos.

A Voepass destaca que iniciou as tratativas internas para demonstrar, conforme solicitado pela Anac, a capacidade de garantir os níveis de segurança exigidos pela agência reguladora. A Anac anunciou a suspensão imediata, em caráter cautelar, após constatar a "violação das condicionantes" estabelecidas para que a operação prosseguisse dentro dos padrões de segurança adequados.