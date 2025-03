Volkswagen agrada com balanço trimestral e projeções para 2025

A Volkswagen registrou uma queda no lucro líquido no quarto trimestre de 2024, de 4,99 bilhões de euros no mesmo período no ano anterior para 3,48 bilhões de euros, mas superou a projeção de analistas da FactSet, de 3,46 bilhões de euros, segundo balanço publicado nesta terça-feira, 11. A montadora alemã teve receita de 87,38 bilhões de euros no trimestre, também acima da expectativa, de 85,4 bilhões de euros. Em 2024, a receita foi de 324,66 bilhões de euros, maior do que a previsão da companhia, que era de 320 bilhões de euros para o ano todo.

Para 2025, a Volkswagen espera que a receita exceda o valor do ano anterior em até 5%, já que busca se concentrar no corte de custos e implementar medidas de lucratividade.

A montadora disse também que planeja lançar cerca de 30 novos modelos de suas marcas, com a Audi se concentrando em novos veículos na China em conjunto com seu parceiro regional. Na Europa, a Volkswagen disse que vê sinais positivos, com um início de ano mais forte do que o esperado. No entanto, a empresa ressaltou que restrições comerciais e tensões geopolíticas aumentam uma série de desafios esperados para este ano, incluindo incerteza política e intensificação da concorrência.