Alta no IPCA de fevereiro foi concentrada em energia elétrica e educação, avalia IBGE

A elevada inflação registrada no País em fevereiro foi concentrada especialmente no aumento extraordinário da energia elétrica residencial e no reajuste sazonal de mensalidades escolares, afirmou Fernando Gonçalves, gerente do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IPCA teve uma alta de 1,31% em fevereiro, o resultado mais elevado desde março de 2022, quando havia subido 1,62%.

Considerando apenas meses de fevereiro, o IPCA foi o mais agudo desde 2003, quando houve inflação de 1,57%.