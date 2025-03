Anac suspende as operações da Voepass por irregularidades

Procon

O Procon-SP enviou ontem duas equipes para o Aeroporto de Congonhas para verificar se os clientes afetados pela suspensão da Voepass estavam sendo adequadamente atendidos pela empresa e também pela Latam, já que as duas companhias aéreas mantêm acordo comercial (codeshare).

A Latam informou, em nota, que os clientes com passagens do codeshare com a Voepass que tiveram voos cancelados podem solicitar reembolso integral da passagem aérea sem multa. Outra opção é alterar o voo sem multa e diferença tarifária, sujeito à disponibilidade da mesma cabine e dentro da validade da passagem aérea.

"Neste momento, o principal direito do consumidor é o da informação. Ele precisa saber como será reacomodado em outro voo ou se terá o seu dinheiro devolvido", afirma Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon-SP. "Se a situação não for resolvida, não resta outra providência a não ser fazer uma reclamação formal no Procon ou, em último caso, judicializar a questão."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.