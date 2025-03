BCE deve estabelecer política de forma que inflação convirja para 2%, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quarta-feira, 12, que a instituição não pode garantir que a inflação na zona do euro sempre estará no patamar desejado de 2%, mas deve ajustar a política monetária de forma que a inflação convirja para sua meta oficial.

Em discurso na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, Lagarde também alertou que eventuais grandes choques podem elevar os riscos de que a inflação se torne mais persistente e que a "fragmentação comercial" provavelmente causará mudanças de preços "maiores e mais perturbadoras". O comentário veio horas depois de a União Europeia (UE) anunciar contramedidas a tarifas impostas pelos EUA sobre importações de aço e alumínio.

Lagarde defendeu ainda que o BCE tenha agilidade e clareza. "Mesmo que não possamos oferecer certeza sobre a trajetória dos juros, podemos oferecer clareza sobre nossa função de reação", disse.