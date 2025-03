Bolsas da Europa sobem com possível cessar-fogo na Ucrânia em contraponto à tensão comercial

A possibilidade de paz na Ucrânia deixou as rusgas comerciais em segundo plano. Nesta quarta, a UE anunciou que tarifará 26 bilhões de euros em produtos dos EUA, em resposta à decisão do governo Trump de seguir adiante com a tarifação de importações de aço e alumínio a partir desta quarta.

No topo do Stoxx 600, a farmacêutica dinamarquesa Zealand Pharma saltou 38% em Copenhague após anunciar um acordo com a concorrente suíça Roche (+3,88% em Zurique) para o desenvolvimento conjunto de um remédio contra a obesidade.

Em Madri, a Inditex cedeu 7,9% e foi o maior recuo porcentual do Ibex-35, após a companhia dona da Zara revelar crescimento das vendas abaixo das expectativas.

Em Portugal, o Parlamento votou contra a moção de confiança apresentada pelo governo do primeiro-ministro Luís Montenegro pavimentando o caminho para novas eleições em maio. O premiê foi derrubado com o voto de todos os outros partidos. Após isso, a Bolsa de Lisboa caiu, mas recuperou o fôlego.

*Com informações da Dow Jones Newswires