Bolsas voltam a cair; Trump diz não ver 'nenhuma recessão'

Questionado sobre o mercado de ações, Trump minimizou as preocupações com a volatilidade de preços, afirmando que "a queda nas Bolsas não me preocupa, e algumas pessoas farão ótimos negócios".

Tesla

As declarações foram dadas em um cenário insólito, em frente à Casa Branca, enquanto Trump comprava um carro da Tesla, empresa do aliado Elon Musk, que vem sendo alvo de campanhas de boicote por sua atuação no governo. Musk comanda o Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), com a tarefa de aconselhar o presidente americano sobre onde cortar gastos públicos.

Cinco modelos da empresa foram colocados no jardim da Casa Branca. Trump escolheu um carro vermelho, Model S, que custa a partir de US$ 76 mil (cerca de R$ 440 mil). "Musk está fazendo um ótimo trabalho com a Tesla e com o Doge", disse Trump, com o próprio Musk a seu lado. "Não fiz questão de pedir (desconto). Afinal, eu sou o presidente."

Canadá

Ao longo do dia, Trump se envolveu em novo conflito com o governo do Canadá, depois que Ontário, a província mais populosa do Canadá, retaliou as ameaças econômicas do presidente dos EUA impondo uma tarifa de 25% sobre a energia que exporta para Michigan, Minnesota e Nova York.