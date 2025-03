Cogna reverte prejuízo e registra lucro líquido de R$ 925,8 mi 4º trimestre

Investimentos

O Capex total do quarto trimestre da companhia atingiu R$ 107,0 milhões, redução de 8,8% frente um ano antes, explicado pela queda de 48,7% em investimento e de 9,3% na linha de infraestrutura. No acumulado do ano, o Capex total somou R$ 387,821 milhões, redução de 9,8% em relação a 2023.

Endividamento

A dívida líquida da Cogna no quarto trimestre do ano passado foi reduzida em R$ 397,1 milhões ou 12,1% em relação ao mesmo período de 2023, passando de R$ 3,27 bilhões para R$ 2,88 bilhões, resultado atribuído pela empresa principalmente à geração de caixa no período.

A alavancagem da companhia atingiu 1,35 vez no quarto trimestre de 2024, menor nível desde o quarto trimestre de 2018, frente a 1,58 vez registrada no terceiro trimestre do ano passado.

Nos três últimos meses do ano, a Geração de Caixa Operacional (GCO) após Capex foi de R$ 337,3 milhões, alta anual de 40,1%. Já no acumulado do ano, o GCO após Capex atingiu R$ 1,04 bilhões, crescimento de 16,9% em relação a 2023. Além disso, no trimestre, a Geração de Caixa Livre após Capex e Serviço da Dívida foi positivo em R$ 199,4 milhões, crescimento de 34,6%. No ano, a Geração de Caixa Livre foi de R$ 395,4 milhões, alta de 97,5%