DIs médios e longos sobem com Treasuries e digerindo detalhes sobre LOA

Destaque do noticiário no período da tarde, o governo federal pediu ao Congresso alterações na LOA deste ano, com corte de R$ 7,7 bilhões no Bolsa Família e de R$ 7 bilhões em ações do Ministério da Educação.

Mas foi solicitado também a inclusão de uma série de novas despesas, como acréscimo de R$ 3 bilhões para o Auxílio-Gás, cerca de R$ 7,8 bilhões para a rubrica de "Benefícios Previdenciários" do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, e R$ 3 bilhões na rubrica "Apoio Financeiro Reembolsável mediante Financiamento e outros Instrumentos Financeiros para Projetos de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima" do Fundo Social.

"O tema é delicado. Eu tenho ressalvas com este tipo de anúncio", afirma o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez. Ele destaca que o corte de R$ 7,7 bilhões no Bolsa Família é considerado baixo, e frisa que "apostar em corte no Bolsa Família em meio à queda de popularidade do governo Luiz Inácio Lula da Silva parece pouco factível".

O economista-chefe da Nova Futura, Nicolas Borsoi, comenta ainda que o pedido para acrescentar cerca de R$ 7,8 bilhões na rubrica de "Benefícios Previdenciários" mostra que "o corte no Bolsa Família não foi para compensar só o Auxílio-Gás".

O mercado, assim, voltou a ser guiado principalmente pelo exterior. "O cenário está complicado por global. Primeiro ponto é Treasuries abrindo. Apesar de o CPI dos EUA ter vindo abaixo do esperado, alguns itens dentro da composição ficaram mais pressionados, principalmente bens, e isso gera maior incerteza", comenta o economista Gustavo Rostelato, da Armor Capital.

O Brasil também digere dado de inflação local. O IPCA acelerou a 1,31% em fevereiro, ligeiramente abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 1,32%. "Contudo os núcleos não foram tão positivos assim. Houve um comportamento agudo da parte de serviços", pondera Sanchez, da Ativa.