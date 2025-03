Dólar perde força à tarde de olho em Orçamento, cai e fecha a R$ 5,8088

Mais cedo, o mercado cambial digeriu sem grandes solavancos dados de inflação ao consumidor aqui e nos Estados Unidos, que vieram, no geral, de acordo com as expectativas.

Tampouco houve impacto relevante do início da vigência das tarifas de 25% impostas aos EUA sobre o aço e alumínio. O governo brasileiro prega o diálogo e descarta, por ora, a possibilidade de retaliação.

O IPCA acelerou de 0,16% em janeiro para 1,31% em fevereiro, pouco abaixo da mediana de Projeções Broadcast (1,32%). Foi o mais alto para o mês 2003 (1,57%). Houve desaceleração dos núcleos e de serviços, que ainda permanecem, contudo, em níveis elevados.

A leitura do IPCA reforça a expectativa de continuidade do aperto monetário após a provável alta da taxa Selic em 1 ponto porcentual na reunião do Comitê de Política Monetária na semana que vem.

Nos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e seu núcleo subiram 0,2% em fevereiro, abaixo da mediana de Projeções Broadcast (0,3%). A consultoria Capital Economics pontua que os componentes do CPI que influenciam o PCE, índice de inflação favorito do Federal Reserve, subiram em ritmo mais forte no mês passado.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis divisas fortes, o índice DXY operou em leve alta ao longo do dia, voltando a superar a linha dos 103,500 pontos.