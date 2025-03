Governo envia ofício para incluir Pé-de-Meia e Auxílio Gás no Orçamento

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já enviou para a CMO (Comissão Mista de Orçamento) ofício com recursos ampliados do Pé-de-Meia e Auxílio Gás para serem incluídos no Orçamento de 2025.

Nesta terça-feira (11), o relator do Orçamento deste ano, Angelo Coronel (PSD-BA), disse que aguardava uma resposta do governo sobre como deve ser feito o remanejamento na peça orçamentária para abarcar os recursos do Pé-de-Meia e do Auxílio Gás.

Segundo o senador, o programa do Ministério da Educação terá um custo de cerca de R$ 12 bilhões, enquanto o auxílio para compra de gás tem um impacto de cerca de R$ 3,5 bilhões (apesar de já ter R$ 600 milhões previstos na peça orçamentária).