Haddad: setor siderúrgico pede providência sobre importações e exportações

"É nesse sentido. O setor do aço pede providências tanto em relação às importações quanto em relação às exportações. E obviamente que a estratégia não pode ser a mesma, num caso e em outro, porque no caso das exportações envolve uma negociação, no caso das importações envolve uma defesa mais unilateral. Isso, a proposta que eles fizeram, nós vamos analisar", respondeu o ministro.

Na terça-feira, em evento com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a siderurgia reforçou os pleitos por proteção comercial, preocupada com o volume de aço que chega ao Brasil. No ano passado, o governo já estabeleceu medidas para tentar reduzir esse problema, mas o setor afirma que elas foram insuficientes. No mesmo evento, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, se limitou a dizer que o Executivo irá se empenhar para aprimorar o que chamou de "recomposição tarifária".