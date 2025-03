Ibovespa tenta subir com NY e petróleo, mas patina com juros futuros e setor metálico

Após cair 0,09%, na mínima aos 123.401,85 pontos, o Ibovespa avançou 0,44%, na máxima de 124.048,45 pontos, mas arrefecia a alta (0,19%) a 123.746,62 pontos por volta das 11 horas.

"O mercado parece estar em compasso de espera. Aqui, a atividade tem indo para o caminho de perda de fôlego, ainda que o IPCA tenha acelerado em fevereiro. Temos uma leitura binária", avalia Tales Barros, Head de Renda Variável na W1 Capital

As incertezas com o efeito das tarifas americanas seguem no radar e limitam uma alta forte do Índice Bovespa. "Segue a incerteza cada vez maior sobre tarifação, crescimento global e inflação mundial. Isso atinge diretamente os mercados de riscos, amplia a aversão e agrega mais volatilidade", avalia Alvaro Bandeira, coordenador de Economia da Apimec Brasil.em comentário matinal.

Por isso, ficam no radar as ações do setor de siderurgia, à medida que as tarifas de 25% sobre aço e alumínio impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil entram em vigor nesta quarta-feira. Os papéis cedem em sua maioria. Também pesa no Ibovespa o avanço dos juros futuros.

Ainda segue no foco a assinatura da Medida Provisória (MP) que reformula o crédito consignado para trabalhadores do setor privado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, prevista para hoje.

Hoje, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A taxa acelerou a 1,31%, após 0,16% em janeiro. O dado veio perto da mediana de 1,32% das projeções, acumulando 5,07% em 12 meses, incompatível com meta de inflação de 4,50%.