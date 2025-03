Novo crédito consignado privado é 'seguro e rentável', diz presidente do BB

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, disse nesta quarta-feira, 12, que o novo crédito consignado privado é "seguro e rentável", além de respeitar as condições de risco e retorno. Em cerimônia no Palácio do Planalto de lançamento da nova modalidade, ela abriu sua fala dando esse recado ao mercado.

"Primeiro, que antes que o mercado me pergunte, é um crédito seguro, rentável, que respeita as políticas de crédito dos bancos dentro das condições de risco e retorno de cada cliente. Porque eu sei que vai ser perguntado. Só que, mais que isso, é um crédito que inclui, que reduz desigualdade", afirmou Tarciana.

A Medida Provisória do novo consignado deverá ser assinada nesta quarta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.